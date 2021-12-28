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بالصور.. إخماد الحرائق الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على مرفأ اللاذقية

بالصور.. إخماد الحرائق الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على مرفأ اللاذقية
الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

أكد محافظ اللاذقية عامر إسماعيل هلال أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحرائق التي اندلعت في ساحة الحاويات بمرفأ اللاذقية التجاري جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي عليها وبدأت أعمال المراقبة والتبريد.

العالم - سوريا

وذكر هلال في تصريح لسانا أن جهوداً كبيرة بذلتها فرق فوج الإطفاء والدفاع المدني مع تقديم المؤازرة لها من آليات مديريات الزراعة والخدمات الفنية والنظافة في مجلس المدينة مشيراً إلى أن إخماد النيران رافقته أعمال إبعاد الحاويات عن مصادر النيران للتخفيف من الأضرار وتمكين فرق الإطفاء من السيطرة على الحرائق.

وأوضح هلال أن الفرق ستبقى في الموقع لمراقبة المواقع المحترقة واستمرار أعمال التبريد لحين الانتهاء بشكل كامل من إخماد النيران.

وكان كيان الاحتلال الإسرائيلي نفذ حوالي الساعة 3.21 من فجر اليوم عدواناً صاروخياً مستهدفاً ساحة الحاويات في الميناء التجاري باللاذقية ما أدى إلى اشتعال الحرائق في المكان وحدوث أضرار مادية كبيرة.

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