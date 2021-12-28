العالم- فلسطين

وقال المسؤول السياسي لـ"حماس" في مخيم البرج الشمالي، محمود طه: إن "حركته بذلت كل الجهود في سبيل درء الفتنة، وتحصين المخيمات من المشاريع المشبوهة"، مشددا على "ضرورة" محاسبة القتلة، وتسليمهم للجهات المختصة.

وبين لـ"قدس برس"، أن "المدخل الطبيعي لضمان أمن واستقرار المخيمات، تسليم القتلة ومحرضيهم، ومعرفة من يقف خلفهم، وإنزال أشد العقوبات بحقهم".

وأوضح طه، أن "حركته أنهت الكشف عن الأضرار التي لحقت بالمنازل والمحال التجارية المتاخمة للمسجد، جراء الانفجار الذي وقع في المخيم الشهر الجاري".

ولفت الانتباه إلى "الانتهاء من إجراء الإصلاحات اللازمة، لما يقارب مئة منزل ومحل تجاري".

واستشهد ثلاثة فلسطينيين، خلال إطلاق نار في مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين (جنوب لبنان)، أثناء تشييع أحد كوادر "حماس"، الذي توفي في حادثٍ عرضي بالمخيم.

وعقب الحادثة مباشرة، حمّلت "حماس" "قوات الأمن الوطني الفلسطيني" بالمخيم، المسؤولية المباشرة عن "جريمة القتل والاغتيال المتعمد" في "برج الشمالي".

ويقدّر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بنحو 200 ألف لاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة، يتوزّع معظمهم على 12 مخيماً ومناطق سكنية أخرى.