مفاوضات فيينا وتفاؤل ايراني مشروط بحسن النوايا، والاعتداءات الاسرائيلية على سوريا

العالم- خاص بالعالم

واشار عبداللهيان إلى أن الوفدَ الإيراني يركزُ على هذا النص، فيما يركزُ الطرفُ الآخرُ على القضايا التي تعترضُ عليها طهران.

ورأى عبد اللهيان امكانيةَ التوصل الى اتفاقٍ قريباً إذا توفرتْ حسنُ النوايا والجدية لدى الطرفِ الآخر.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول... تنفيذ الكيانُ الإسرائيلي عدواناً صاروخياً فجرَ اليوم، مستهدفاً ساحةَ الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري شمالَ غربي سوريا.

وقالتْ مصادرُ عسكرية إنّ رشقات صاروخية اسرائيلية اُطلقتْ من عمقِ البحرِ المتوسط، مستهدفةً ساحةَ الحاويات في ميناء اللاذقية.

وسيطرتْ فرقُ الإطفاء على النيران، وذكرتْ المصادرُ أنّ الموادَ المستهدفة في الحاويات هي عبارةٌ عن زيوتٍ وقِطَعِ غيار سيارات.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.