الكنيست يصادق على مشاريع قوانين تسمح لجيش الاحتلال بقمع الأسرى

العالم- الاحتلال

وقال موقع القناة: "إن الكنيست صادق أيضًا على إشراك جيش الاحتلال الإسرائيلي في التصدي لأي تظاهرات أو أحداث تشهدها المدن المختلطة في الداخل، على غرار أحداث هبة الكرامة التي وقعت في مايو/ أيار الماضي خلال العدوان على غزة".

وبحسب الموقع العبري، فإن 56 عضوًا صوتوا لصالح مشاريع القوانين وذلك بدعم من القائمة العربية الموحدة.

ويسمح القانون الأول الخاص بالأسرى بتمديد أمر الطوارئ لتعزيز قوات إدارة السجون في حالة الطوارئ، فيما يسمح القانون الثاني بتعزيز وحدات شرطة الاحتلال بقوات من الجيش بهدف تعزيزها لأهداف أمنية قومية في إشارة للتظاهرات بالداخل.