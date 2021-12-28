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الكنيست يصادق على مشاريع قوانين تسمح لجيش الاحتلال بقمع الأسرى

الكنيست يصادق على مشاريع قوانين تسمح لجيش الاحتلال بقمع الأسرى
الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

أفاد موقع قناة "كان" العبرية، اليوم الثلاثاء، بأن الكنيست صادق على مشاريع قوانين طرحها الائتلاف الحكومي يسمح بمشاركة جيش الاحتلال بقمع الأسرى إلى جانب قوات القمع التابعة لإدارة السجون.

العالم- الاحتلال

وقال موقع القناة: "إن الكنيست صادق أيضًا على إشراك جيش الاحتلال الإسرائيلي في التصدي لأي تظاهرات أو أحداث تشهدها المدن المختلطة في الداخل، على غرار أحداث هبة الكرامة التي وقعت في مايو/ أيار الماضي خلال العدوان على غزة".

وبحسب الموقع العبري، فإن 56 عضوًا صوتوا لصالح مشاريع القوانين وذلك بدعم من القائمة العربية الموحدة.

ويسمح القانون الأول الخاص بالأسرى بتمديد أمر الطوارئ لتعزيز قوات إدارة السجون في حالة الطوارئ، فيما يسمح القانون الثاني بتعزيز وحدات شرطة الاحتلال بقوات من الجيش بهدف تعزيزها لأهداف أمنية قومية في إشارة للتظاهرات بالداخل.

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الكنيست يصادق على مشاريع قوانين تسمح لجيش الاحتلال بقمع الأسرى

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