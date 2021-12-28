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أمين مجمع التقريب يبحث مع وزير الشؤون الدينية الباكستاني القضايا الثنائية

أمين مجمع التقريب يبحث مع وزير الشؤون الدينية الباكستاني القضايا الثنائية
الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

إلتقى الامين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية حجة الاسلام حميد شهرياري، الذي يزور إسلام آباد حاليا، التقى وزير الشؤون الدينية الباكستاني بير نور الحق قادري.

العالم - إيران

وبحث الجانبان الايراني والباكستاني، في هذا اللقاء الذي جرى اليوم الثلاثاء، القضايا الثنائية والتطورات على صعيدي المنطقة والعالم الاسلامي، لاسيما الوضع الراهن في فلسطين.

وحضر هذا اللقاء ممثل اهالي سيستان وبلوجستان (جنوب شرق ايران) في مجلس خبراء القيادة "مولوي نذير احمد اسلامي"، والسفير الايراني لدى باكستان "سيد محمد علي حسيني"، والمستشار الثقافي بسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في اسلام اباد "احسان خزاعي".

الى ذلك، رحب الوزير الباكستاني بزيارة وفد المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية لبلاده؛ مشيدا بجهود هذه المنظمة الاسلامية الهادفة الى راب الصدع بين شعوب المسلمين بمن فيهم الشعبان الايراني والباكستاني، وتوطيد الاواصر بين علماء الامة في هذا السياق.

واكد قادري، ان باكستان تحرص على تعميق العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ داعيا الى تكثيف الزيارات بين النخب والشخصيات الاسلامية وتطوير التعاون في مجال السياحة الدينية بين البلدين.

يذكر ان الامين العالم لمجمع التقريب بين المذاهب الاسلامية "حجة الاسلام شهرياري"، وصل على راس وفد الاحد الماضي، الى العاصمة الباكستانية اسلام اباد، لاجراء مباحثات مع كبار العلماء والشخصيات الدينية في هذا البلد.

وفي وقت سابق من اليوم ايضا، التقى الامين العام لمجمع التقريب، زعيم اتباع مذهب اهل البيت (عليهم السلام) "السيد ساجد علي نقوي"، واعضاء مجلس علماء الشيعة في باكستان.

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