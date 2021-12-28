بالفيديو.. بكين تتهم واشنطن باحداث توتر في الفضاء

العالم - اسيا والباسفيك

الى الفضاء الخارجي انتقل التوتر الاميركي الصيني ،بعد اتهام بكين الولايات المتحدة بتصرف غير مسؤول وغير آمن في الفضاء على خلفية اقتراب أقمار اصطناعية تابعة لشركة "سبايس إكس" التي يملكها إيلون ماسك من محطة الفضاء الصينية .

وبحسب وثيقة أرسلتها بكين في بداية كانون الاول/ديسمبر إلى مكتب شؤون الفضاء الخارجي التابع للأمم المتحدة في فيينا، اضطرت محطة الفضاء الصينية تيانغونغ مرتين، في تموز/يوليو وتشرين الأول/أكتوبر، إلى القيام بمناورات مراوغة من أجل تجنب الاصطدام بأقمار من مجموعة ستارلينك التابعة لشركة سبايس إكس.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان: "الولايات المتحدة تتجاهل التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية ما يشكّل تهديدا خطيرا لأرواح رواد الفضاء وسلامتهم".

وتؤشر تلك المسألة الى تطورات غاية في الخطورة في موازاة التحديات بين الجانين والسباق المحموم الى الفضاء الخارجي بمفاهيم جديدة..

فمحطة تيانغونغ التي تعني "القصر السماوي" هي أحدث إنجاز في مساعي الصين لتصبح قوة فضائية رئيسية بعد تمكنها من إرسال مركبة إلى المريخ ومسبارات إلى القمر..كما تخطط بكين لاطلاق اثني عشر الف قمر اصطناعي الى الفضاء الخارجي خلال السنوات المقبلة.

لكن الجانب الاخر من السباق المحموم بين بكين واشنطن يكمن في مواقع اخرى: فقد طورت الصين أسلحة متطورة قادرة على تدمير الأقمار الصناعية الأمريكية، وهو جزء من التنافس المتزايد مع الجيش الأمريكي في الفضاء..وهنا يخشى محللون من أنَّ الوتيرة المتسارعة لعمليات إطلاق الصواريخ والأقمار الصناعية، تؤدي إلى إنضاج الظروف المناسبة للدخول في سباق تسلح فضائي جديد مع الولايات المتحدة.ويعود جزء كبير مما تعتبره واشنطن تهديداً إلى جهوزية الصين في مجال القدرات الفضائية المضادة، وهو مجال من مجالات الحرب تُطوِّر الدول فيه أسلحة قادرة على إسقاط أو تعطيل الأقمار الصناعية التي يستخدمها الخصوم لتشغيل شبكات المعلومات المدنية والعسكرية.وتشمل الأسلحة الصينية المضادة للأقمار الصناعية صواريخ تُطلَق من الأرض وقادرة على تدمير الأهداف بضربة مباشرة.

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