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تركيا.. اعتقال 16 شخصا متهما بالارتباط بتنظيم 'داعش'

تركيا.. اعتقال 16 شخصا متهما بالارتباط بتنظيم 'داعش'
الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

قال مكتب محافظ أنقرة إن الشرطة التركية اعتقلت اليوم الثلاثاء 16 شخصا متهمين بأنهم على صلة بتنظيم "داعش" الوهابي.

العالم ـ تركيا

وجاء الاعتقال إثر اشتباك بين الشرطة ومحتجين استخدموا العصي والحجارة أثناء محاولة إغلاق متجر غير مرخص، وذكر المكتب أن الشرطة حاولت الليلة الماضية إغلاق المتجر في مدينة بينجول بجنوب شرق البلاد، مضيفا أن المتجر يدعم أنشطة التنظيم الإرهابي في البلاد.

وأظهرت لقطات مصورة للعملية عشرات الأشخاص وهم يشتبكون مع الشرطة باستخدام العصي، بينما سُمع دوي إطلاق أعيرة نارية.

وشن تنظيم "داعش" الارهابي عدة هجمات في أنحاء تركيا، من بينها هجوم على ملهى ليلي بإسطنبول وقع في 1 يناير 2017 وأسفر عن مقتل 39 شخصا.

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