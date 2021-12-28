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هجوم على مقر حزب مؤيد للأكراد في تركيا وإصابة شخص

هجوم على مقر حزب مؤيد للأكراد في تركيا وإصابة شخص
الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

ذكرت تقارير إعلامية تركية أن الشرطة اعتقلت، اليوم الثلاثاء، رجلا أصاب شخصا بجروح خلال هجومه بسكين على مقر لحزب موال للأكراد في إسطنبول.

العالم ـ تركيا

وذكرت صحيفة "جمهوريت" أن المهاجم دخل مكتب "حزب الشعوب الديمقراطي" في منطقة ”بهتشلي ايفلر” باسطنبول وهدد بقتل كل من كان داخل المبنى، قبل إصابة شخص.

وهذا هو ثاني هجوم على مبنى لحزب الشعوب الديمقراطي هذا العام، بعد أن اقتحم مسلح في يونيو الماضي مكتب هذا الحزب الموالي لأكراد تركيا في مقاطعة إزمير بغرب تركيا، مما أسفر عن مقتل موظفة.

يتعرض حزب الشعوب الديمقراطي، ثاني أكبر حزب معارض في البرلمان التركي، لحملة حكومية واسعة النطاق، مع اتهام أعضاء في الحزب بدعم جماعة كردية مسلحة محظورة. ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعضاء الحزب بـ"الإرهابيين".

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