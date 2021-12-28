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الخفاجي يجيب على تساؤلات الاعلام حول قوات التحالف الامريكي

الخفاجي يجيب على تساؤلات الاعلام حول قوات التحالف الامريكي
الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الثلاثاء، أن أعداد المستشارين داخل القواعد العراقية قليلة جداً، فيما أشارت إلى أن مهمة التحالف الامريكي تحولت بالكامل من قتالية إلى استشارية.

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح للعراقية الإخبارية، إن "اللجنة العسكرية الامنية العليا أجرت اربع جولات حوار مع التحالف الدولي وتم الاتفاق على مغادرة القوات القتالية وتحول المهمة من القتالية الى الاستشارة والدعم والتعاون في مجال التدريب والتسليح"، مبينا أن "العمل بذلك بدأ منذ الاجتماع الاول قبل اكثر من عام وتسلمت القوات العراقية نحو 9 مقرات".

وأضاف: "جميع القوات القتالية للتحالف الدولي سحبت ولم يبق سوى المستشارين"، مشيرا الى أن "المهمة حولت بالكامل من القتالية الى الاستشارية".

وتابع أن "المستشارين قليلون جدا ولا يتناسب وحجم ما يطرح في وسائل الاعلام"، موضحا أن "القوات العراقية هي المسؤولة عن حمايتهم وتأمين متطلبات العمل لهم".

وأكد أن "المستشارين هم تحت قيادة العمليات المشتركة ويتم توجيههم من قبل الوزارات الامنية".

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