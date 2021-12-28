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واشنطن: الأسابيع الأخيرة شهدت بعض التقدم في محادثات إيران النووية

واشنطن: الأسابيع الأخيرة شهدت بعض التقدم في محادثات إيران النووية
الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن الأسابيع الأخيرة شهدت بعض التقدم في محادثات إيران النووية، لكنها أضافت أن "الوضع الأساسي لم يتغير" رغم التقدم المحقق.

العالم-الامريكيتان

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، للصحفيين، إنه من السابق لأوانه تحديد مدى أهمية أي تقدم في محادثات إنقاذ الاتفاق النووي، بعد استئنافها يوم الاثنين.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، قال إن هناك "تقدما لا جدال فيه" تم تحقيقه في المفاوضات حول إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي.

وانطلقت في فيينا، أمس الاثنين، الجولة الثامنة من المفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

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واشنطن: الأسابيع الأخيرة شهدت بعض التقدم في محادثات إيران النووية

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