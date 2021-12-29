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شاهد.. مواقع التواصل تسخر من فضيحة علی قناة العربية

الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

سخر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من فيديو مفبرک نشرته قناة العربية حاولت من خلاله اقناع المشاهدين بوجود قيادي من حزب الله في اليمن يعطي تعليمات عسکرية لقيادات عسکرية يمنية.

العالم - هاشتاغ

ولکن مع التدقيق قليلا في لهجة ِالمتحدث في الفيديو المزعوم لقناة العربية يتبين للمشاهد انه لا يتحدث باللهجة اللبنانية ولا حتى السورية.

في فلسطين تعرضت قرية برقة شمالي نابلس، لحملةٍ بشعة من قبلِ المستوطنين الذين يهاجمون القرية ويعتدون على الفلسطينيين تحت حمايةِ جنود ِالاحتلال الاسرائيلي. فيما اطلق الناشطون حملةً للتضامن مع اهالي القرية.

في لبنان، وصف البطريرك الماروني بشارة الراعي، وصف سمير جعجع بأنه ناسك ومفكر ومخطط. وأثار هذا الكلام والذي قاله الراعي خلال لقائِه وفدا من حزبِ القوات اللبنانية اثار جدلا واسعا وانتقادات، خاصة وانه قيل في حق شخص معروف بتاريخه الاجرامي كما يقول نشطاء مواقع التواصل.

وفي العراق، أثارت قضية حوراء غضب نشطاء مواقع التواصل. حوراء، طفلةٌ عراقيةٌ عمرها سبع سنوات. حوراء تعرضت للاغتصاب من قبل احد الاشخاص في المنطقة التي تعيش فيها. حوراء ذهبت لشراء تشيبس فعادت مغتصبة.

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