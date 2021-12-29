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العامري يؤكد ضرورة انسحاب القوات القتالية الأجنبية كافة من العراق نهاية العام

العامري يؤكد ضرورة انسحاب القوات القتالية الأجنبية كافة من العراق نهاية العام
الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

أكد زعيم تحالف الفتح هادي العامري على ضرورة انسحاب القوات القتالية الأجنبية بكافة صنوفها من العراق نهاية العام، مشدداً على عدم قبول أي وجود قتالي تحت أي مسمى كان وتحت أي ذريعة كانت.

العالم-العراق

وقال العامري في بيان، إنه "بمناسبة اقتراب الموعد النهائي لخروج القوات الأجنبية من العراق في ٣١ /١٢ /٢٠٢١ نؤكد على ما يلي:

١- ضرورة انسحاب القوات القتالية الاجنبية ( بكافة صنوفها ) من العراق في حلول ٣١ /١٢ /٢٠٢١ ولا نقبل بأي وجود قتالي تحت أي مسمى كان وتحت أية ذريعة كانت.

٢- يجب تسليم كافة القواعد أو الأجنحة من القواعد العراقية التي تشغلها القوات الأجنبية بعد ٣١ /١٢ /٢٠٢١ إلى الجيش العراقي أو الأجهزة الأمنية ، خصوصاً قاعدتي حرير وعين الأسد.

٣- أية حاجة لوجود المستشارين أو المدربين أو الفنيين يجب أن تقدر الحاجة من قبل القيادات العسكرية العليا بشكل دقيق (( الأعداد والاختصاصات ومكان الاحتياج لكل صنف من الصنوف )) مع بيان الأسباب بشكل واضح على أن يكون ذلك وفق توافق مكتوب بين الحكومة العراقية والأمريكية ووفقا للقوانين العراقية النافذة.

٤- دخول وخروج جميع المستشارين والفنيين والمدربين وفق القوانين التي تضمن احترام سيادة البلد.

٥- تحقيق السيادة الكاملة على الأجواء العراقية".

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