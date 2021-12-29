اسير فلسطيني يفقد قدرة التكلم في معركة الامعاء الخاوية

العالم - مراسلون

عائلة الاسير المضرب عن الطعام أكدت ان الاسير ابوهواش يعاني من اهمال طبي متعمد من قبل الاحتلال الاسرائيلي فهو فاقد للنطق والحركة ويعاني من تلف بالرئة والكبد.

وقال شقيق الاسير هشام ابوهواش، سليم أبوهواش لقناة العالم:"اخي المضرب عن الطعام لليوم الـ134، يمر بوضع سيء جداً وقد كان وضعه أفضل من اليوم، يوم أمس. ومعظم المؤشرات تدل علی ان هشام يحتضر، ولم يتبقی أي شئ وهو بالكاد يتنفس ومن يری صور جسمه يتيقن انه يحتضر".

يذكر ان مصلحة السجون التابعة للاحتلال الاسرائيلي أصدرت مؤخرا قراراً بتجميد الاعتقال دون اي اتفاق ينص على أطلاق سراحه وأخلت المسؤولية عن الوضع الصحي الذي وصل أليه الاسير المضرب عن الطعام هشام ابو هواش.

رغم الوضع الصحي الذي يمر به الاسير المضرب عن الطعام هشام أبوهواش الا انه يؤكد علی استمراره علی الاضراب حتی نيل الحرية.