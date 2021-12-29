شاهد.. حصاد العام 2021 في السودان

العالم - مراسلون

وشهد عام 2021، تطورات عديدة في البلاد كان ابرزها الانقلاب العسكري الذي قام به قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وأعلن بموجبه حل الحكومة الانتقالية مع اعتقالات طالت اعضاءها وعددا من القيادات السياسية والحزبية ولم يسلم منها رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، بعدها تم إبرام اتفاق سياسي بين البرهان وحمدوك رفضه الشعب السوداني كما الانقلاب ما ادی لتظاهرات سلمية متواصلة راح ضحيتها عشرات القتلی والمئات من المصابين.

وبرزت في العام الفين وواحد عشرين قضية شرق السودان الرافضة لاتفاق مسار الشرق اعقبه اغلاق للطريق الرابط بين ميناء بورتسودان الذي اغلق أيضاً والخرطوم.

وتم في هذا العام رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية لما يسمی الارهاب واعفاء البلاد من ديون تقدر بستين مليار دولار لتُجمّد بعض من هذه القرارات عقب انقلاب البرهان.

الصراع الحدودي المزمن مع اثيوبيا حضر هو الاخر ضمن أحداث هذا العام بسبب مناطق متنازع عليها بين البلدين، كذلك تم اجراء مناورات عسكرية مصرية سودانية في استعراض للقوة ضد دولة اثيوبيا بعد تعذر المفاوضات فيما يتعلق بملف سد النهضة الاثيوبي.

كذلك انتظمت في العام الفين وواحد وعشرين العديد من التظاهرات والمواكب والندوات رفضًا لمحاولات التطبيع مع الكيان الاسرائيلي المحتل.

وتواصلت الاحداث في هذا العام حيث أعلنت الحكومة عن إجهاض محاولة انقلابية بقيادة قائد المدرعات كذلك إحباط محاولات تفجير في العاصمة الخرطوم لمجموعة اسمتهم الحكومة بالارهابيين.

وأُختتم هذا العام بقرارات وفق قانون الطوارئ لرئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان يبيح بموجبه سلطات الاعتقال والحجز علی الممتلكات والمنشآت والاموال لجهاز المخابرات والاجهزة الشرطية.

ويعتبر العام الفان واحد وعشرون في السودان عام الأزمات بامتياز.

علی ضوء هذه التطورات السياسية خاصة بعد اطلاق رئيس المجلس السيادي أيدي الاجهزة الامنية والشرطية، يضل الموقف السوداني علی ما هو عليه بل أكثر تعقيداً في المرحلة القادمة خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع التظاهرات السلمية القادمة.