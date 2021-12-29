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محمود عباس يلتقي وزير الحرب الإسرائيلي في منزله

الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" وزير الشؤون المدنية في حكومة رام الله، حسين الشيخ، أن رئيس السلطة محمود عباس، التقى بوزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس.

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