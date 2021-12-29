شاهد.. تفاؤل حذر بالتوصل الی اتفاق في فيينا قريباً

العالم - اوروبا

اجماع بين الاطراف المشاركة في مفاوضات الغاء الحظر بفيينا على إحراز تقدم ملحوظ في الجولة الثامنة والاخيرة لهذا العام مع وجود تفاؤل حذر بالتوصل الى اتفاق قريبا. تفاؤل عبرت عنه طهران عبر تأكيدها ان المحادثات تمضي في اتجاه صحيح لكنها اعتبرت ان التوصل لاتفاق جيد مشروط بجدية وحسن نية الطرف المقابل.

وقال وزير الخارجية الايراني، حسين أميرعبداللهيان:"نعتقد انه في حال واصل الطرف الاخر محادثات هذه المرحلة بحسن نية فان الوصول الی اتفاق جيد لجميع الاطراف أمر ممكن وسنكون قادرين علی تحقيق هذا الهدف".

روسيا وعلى لسان مندوبها الى المفاوضات اكدت احراز تقدم لا جدال فيه في الجولة الحالية. ميخائيل أوليانوف قال أن موضوع الغاء الحظر الاميركي عن إيران تجري مناقشته بشكل نشط في الأجواء غير الرسمية واصفا اجتماعات اليوم الثاني من هذه الجولة بأنها كانت مفيدة وايجابية للغاية.

مندوب الصين وانغ تشون قال ان بكين مثل معظم المشاركين، تؤمن بأن المفاوضات حققت نتائج إيجابية رغم التفسيرات المختلفة للجولات السابقة من المفاوضات لكنه حمل واشنطن مسؤولية ما آلت اليه الامور حتى الان.

وقال وانغ تشون:"الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ايران لا تحصى. لذلك أكدنا في بداية المحادثات أنه يجب أن يكون هناك إحساس بالصواب والخطأ. أولئك الذين انسحبوا من الاتفاق النووي وفرضوا عقوبات عليهم أن يتخذوا خطوات. هذا هو هدف المحادثات".

اما واشنطن فقد تعاملت بحذر مع هذا التفاؤل لكنها اعترفت بإحراز بعض التقدم في المحادثات.

المتحدث باسم الخارجية الاميركي نيد برايس صرح بانه قد يكون هناك بعض التقدم المتواضع لكن من المبكر القول الى أي مدى كان هذا التقدم جوهريا.

الترويكا الاوروبية لفتت من جهتها الى تحقيق تقدم تقني في المحادثات لكنها شددت على الطابع الملح للتوصل لاتفاق في وقت تصعد طهران من برنامجها النووي بحسب بيان لها. وجاء في البيان أن الوقت المتاح يقاس بالأسابيع وليس بالأشهر لانجاز المفاوضات.

وتستمر الجولة الثامنة من المحادثات حتى يوم الخميس على ان تتوقف ثلاثة ايام ويعاد استئنافها بعد رأس السنة وتركز نقاشاتها على الغاء الحظر والتحقق منها وتقديم الضمانات لإيران.