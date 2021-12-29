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ماذا يعني توقيع الرئيس عون مرسوم إجراء إنتخابات في ظل الخلافات؟

الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش

أكد د. نزيه منصور النائب السابق واستاذ القانون ببيروت، أنه فيما يتعلق بالتوقيع الأخير على المرسوم، كان الكثيرون يعتقدون أن الرئيس عون لا يريد الإنتخابات، وتحديدا التيار الوطني الحر، كونه كان رئيسا لها وهو من أسس ذلك التيار والحزب.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أشار منصور الى أن الرئيس عون حسم ذلك ويعتبر ذلك مؤشرا على الانتخابات أصبحت من المرجح أن تحصل ما لم يكن هنالك عوائق مختلفة أمنية أو غير ذلك.

واعتبر منصور أن الجميع من الاحزاب والفعاليات بدأت بتشكيل اللجان والاستطلاعات والتعبئة العامة وشد العصب عند هذا الفريق أو ذاك استعدادا للانتخابات.

ونوه منصور أن لبنان الآن اصبح بحالة استنفار انتخابي رغم الحديث عن غلاء المعيشة وتدهور العملة اللبنانية والوضع الاقتصادي، وجميع الأفرقاء يستعمل هذه الحالات كوسيلة من أجل القاء التهم على الغير.

وأوضح منصور: الانتخابات القادمة ستكون استفتاء للمقاومة و أصبح من المرجح أن تجرى الانتخابات إن لم تحصل عراقيل أخرى.

وكان قد وقع الرئيس اللبناني ميشال عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء مجلس النواب في ١٥ ايار للمقيمين وفي ١٢ ايار للموظفين المشاركين بالعملية الانتخابية وفي ٦ و٨ ايار لغير المقيمين على الاراضي اللبنانية.

وكان وزير الداخلية والبلديات في لبنان، بسام مولوي، قدأ علن منذ يومين توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 15 مايو/أيار المقبل.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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