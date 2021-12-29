ترحيب شعبي واسع بمحافظة الجوف لتحرير مناطق اليتمة الحدودية 

العالم - مراسلون

وتبذل السلطات المحلية جهودا كبيرة لتطبيع الأوضاع العامة في المناطق المحررة مؤخرا، والحفاظ على الأمن والإستقرار وعقد مصالحات مع مشايخ ووجهاء القبائل في المناطق الحدودية للعفو عن المغرر بهم ممن تجندوا في صفوف العدوان.

وتواصل القوات اليمنية تقدمها الميداني في الصحراء المحاذية لإمارة نجران السعودية حيث وصلت الى مشارف معسكر طيبة الأسم التابع لمرتزقة الجيش السعودي.

حظيت عملية فجر الصحراء التي نفذتها القوات اليمنية في صحراء الجوف، وحررت أكثر من الف و200 كيلو متر مربع بترحيب بترحيب شعبي وقبلي واسع في المناطق المحررة، بعد ان عانت لسنوات طويلة من هيمنة الجماعات التكفيرية الموالية للنظام السعودي.

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