حصاد 2021: حقائق مُرّة لأوضاع حقوق الإنسان في الإمارات

العالم - الإمارات

ولم يختلف الواقع الحقوقي في دولة الإمارات للعام 2021، عما كان عليه خلال العقد الأخير، حيث حيث استمر الاحتجاز التعسفي لأعضاء “الإمارات 94” رغم انتهاء الأحكام الصادرة بحق بعضهم، وحرمانهم من أبسط حقوقهم داخل السجون من دواء وغذاء.

فيما استمر نهج مضايقة عائلات المعتقلين من خلال مصادرة جنسياتهم وحرمانهم من خدمات الدولة وزيارة أقاربهم في السجون، ويمكن القول إن هذا العام جاء لإكمال حصيلة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، وهي حصيلة رصدتها ووثقتها تقارير المنظمات الدولية والحقوقية.

ونشر مركز مناصرة معتقلي الإمارات أبرز 10 تقارير صدرت عن المنظمات الدولية والحقوقية خلال عام 2021 بشأن أوضاع حقوق الإنسان بالإمارات في التقرير التالي:

هيومن رايتس ووتش – التقرير العالمي 2021: أحداث 2020، تقرير يقيم طيفاً من المخاوف حول حقوق الإنسان في جميع دول العالم، منتقداً أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات بشكل عام، ووضع السجون بشكل خاص، وأشار التقرير إلى أن السلطات تحتجز المعتقلين في ظروف كئيبة وغير صحية، حيث ينتشر الاكتظاظ وتنقص الرعاية الطبية الكافية.

مركز الخليج (الفارسي) لحقوق الإنسان – التعذيب في الإمارات العربية المتحدة: مسرحية التسامح 2021. التقرير يفصل وينتقد انتهاكات حقوق الإنسان داخل سجون أبوظبي، مع التركيز بشكل خاص على سجن الرزين، بما في ذلك استخدام الصدمات الكهربائية والحبس الانفرادي. التقرير حصل على معلومات من عدد من المصادر الأصلية.

العفو الدولية – التقرير العالمي 2020/2021. يقدم التقرير تحديثاً عن كل دولة على حدة بشأن قضايا حقوق الإنسان. تشمل القضايا الإماراتية بحسب التقرير استمرار احتجاز ما لا يقل عن 10 أشخاص بشكل تعسفي بعد انتهاء مدة عقوبتهم، وما يزال أكثر من 25 سجين رأي في المعتقلات إثر احتجاج سلمي، فيما تستمر المحاكم بإصدار عقوبة الإعدام.

وزارة الخارجية الأمريكية – التقارير القطرية لعام 2020 حول ممارسات حقوق الإنسان: وثق التقرير وضع حقوق الإنسان في جميع المجالات داخل الإمارات، وأشار إلى مواصلة أجهزة الأمن ارتكاب انتهاكات حقوقية مثل الاعتقالات التعسفية، والتعذيب والحجز الانفرادي، وفترات الاعتقال الطويلة، التي تسبق المحاكمات، وتدخل الحكومة في حقوق الخصوصية.

منظمة الكرامة -‏ الإمارات: أقارب المعتقلين هدف للقمع إمعانا في الانتقام: وهو تقرير عن سياسة السلطات الإماراتية في الانتقام من أقارب المعتقلين وإلحاق الضرر بهم، وقد تضمن معلومات تفصيلية عن الانتقام الذي تعرضت له عائلة معتقل الرأي عبد السلام دوريش، حيث قامت السلطات بمصادرة جنسيات أبنائه وإيقاف خدمات الدولة عن أسرته.

هيومن رايتس ووتش – الإمارات: رواية التسامح الزائفة. التقرير يرصد استثمار السلطات الإماراتية عشرات المليارات في الأحداث الرياضية والترفيهية مثل إكسبو دبي من أجل التغطية على سجلها المزري في مجال حقوق الإنسان.

الديمقراطية في العالم العربي الآن – عبد السلام المرزوقي: عقد من الزمن في السجن لمعلّم وموظف حكومي وأب لستة من الأبناء والبنات: تقرير يوثق اعتقال الناشط الإماراتي عبد السلام دوريش المرزوقي والانتهاكات التي تعرض لها منذ لحظة اعتقاله وحتى محاكمته.

الحملة الدولية للحريات في الإمارات – مراكز المناصحة: الاحتجاز لأجل غير مسمى لمعتقلي الرأي في الإمارات العربية المتحدة 2021، ورقة حقائق توثق احتجاز تسعة معتقلين إماراتيين في ما يسمى “مراكز المناصحة” رغم انتهاء العقوبات التي صدرت بحقهم.

هيومن رايتس ووتش – اضطهاد أحمد منصور -2021. نشرت المنظمة تقريراً مفصلاً عن الاعتقال التعسفي لأحمد منصور آخر مدافع عن حقوق الإنسان في الإمارات، ويطالب التقرير بالسماح لهيئة دولية مستقلة بالدخول إلى الدولة، وإجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد في اعتقال منصور ومحاكمته وظروف سجنه.

العفو الدولية – الإمارات العربية المتحدة: مرور قرابة عقد من الزمن على الحبس الجائر للمعارضين في قضية “الإمارات-94” : التقرير ينتقد محاكمة الإمارات 94 التي أدين فيها 69 ناشطاً في محاكمة جماعية بالغة الجور بتهمة التخطيط للإطاحة بالحكومة، وصدرت بحقهم أحكام طويلة بالسجن وصلت إلى 15 عاماً.