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بدء الأعمال التنفيذية للربط السككي بين شلمجة والبصرة

بدء الأعمال التنفيذية للربط السككي بين شلمجة والبصرة
الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلن مساعد وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني ميعاد صالحي عن بدء الأعمال التنفيذية لمشروع الربط السككي بين شلمجة الإيرانية والبصرة العراقية بعد توقف دام 20 عاما على أساس خارطة الطريق للتفاهم الحاصل بين مسؤولي البلدين.

العالم - إيران

وقال صالحي الذي يزور العراق حاليا في تصريح له الثلاثاء بعد توقيع اتفاقية إنشاء خط سكك الحديد "شلمجة-البصرة": إن إنشاء الخط السككي بين شلمجة والبصرة هو في الواقع إكمال للممر الكبير من الشرق إلى الغرب الذي فيه انقطاع في الوقت الحاضر.

وأضاف المدير التنفيذي لمؤسسة سكك الحديد الإيرانية: إن هدفنا هو إرساء ممرات ترانزيتية وأن نغطي النقص أينما كان موجودا، وفي هذا السياق وقعنا خارطة طريق عملانية في العراق حول هذا المشروع يتناول إزالة العقبات.

وأوضح بأن طول هذا الخط يبلغ أقل من 40 كم، وأضاف: كانت هنالك الكثير من العقبات أمام إنشاء هذا الخط وقد سعينا في خارطة الطريق هذه لحل هذه المشاكل بصورة عملانية، من ضمنها إنشاء جسر على نهر في الطريق يستغرق بناؤه نحو عام ونصف العام، فضلا عن القيام بعمليات إزالة الألغام لمسافة 15 إلى 20 كم من الطريق، وهو أمر يستغرق بعض الوقت.

وصرح بأن هذا المشروع من شأنه أن يعود بفوائد اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة للبلاد.

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