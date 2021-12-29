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شركة "روستيخ" الروسية تدرس إمكانية إنتاج دبابة لإفريقيا والشرق الأوسط

شركة
الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلن بيكخان أزدويف، المدير الصناعي لمجمع الأسلحة، أن شركة "روس تيخ" تدرس إمكانية إنتاج دبابة بعجلات لإفريقيا والشرق الأوسط، أساسها الدبابة المجنزرة الخفيفة "Sprut-SDM1".

العالم- روسيا

ويقول أزدويف، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "فعلا هذه المسالة قيد الدراسة. وهناك فكرة تقترح وضع حجرة القتال في الدبابة Sprut-SDM1 على قاعدة بعجلات، ومن المحتمل أن تكون برمائية".

ويضيف، لا تزال مسألة اختيار قاعدة عجلات معينة مفتوحة - هناك العديد من الهياكل المناسبة المحتملة. لأن "الاختيار يعتمد على المشتري والمهام التي ينوي حلها باستخدام مثل هذه التقنية".

ووفقا له، ستتميز هذه الدبابة بقوة نيران الدبابة الأساسية، ولكنها ستتفوق عليها في المناورة والسرعة. وحيث الحماية والقدرة على االاختراق، ستكون أقل كفاءة - بسبب خصائص الهيكل ذي العجلات.

ويشير إلى أن "الدبابة ذات العجلات ستكون مخصصة للتصدير، وأسواق تصديرها المحتملة ستكون بلدان إفريقيا والشرق الأوسط".

ووفقا له، من غير المحتمل استخدام مثل هذا النوع من الدبابات في القوات الروسية. لأن روسيا تفضل إعطاء الأولوية للدبابات المجنزرة، بسبب ظروفها الجغرافية.

وتجدر الإشارة، إلى الدبابات التي تتحرك على عجلات تستخدم في مهام بسيطة، ولا يمكنها أن تكون القوة الضاربة للقوات البرية في ساحة المعركة . وتستخدم جيوش بعض البلدان مثل هذه الدبابات في عمليات الاستطلاع وفي النزاعات المحلية المحدودة. كما تستخدمها قوات حفظ السلام ومكافحة الإرهاب.

وتتميز هذه الدبابات بسرعة الحركة في السهول واليابسة مقارنة بالدبابات المجنزرة ، ولكن من الصعب استخدامها في الأراضي الوعرة والغابات والمستنقعات.

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