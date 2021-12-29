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توقيع مذكرة تفاهم لتنمية التبادل التجاري بين محافظتين إيرانية وعراقية

توقيع مذكرة تفاهم لتنمية التبادل التجاري بين محافظتين إيرانية وعراقية
الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

وقّع محافظ أذربايجان الغربية شمال غرب إيران محمد صادق معتمدان ومحافظ أربيل العراقية أميد عبد الرحمن حسن مذكرة تفاهم لتنمية التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بينهما.

العالم - إيران

وقال مساعد محافظ آذربايجان الغربية الإيرانية نادر صادقي، في حوار صحفي الأربعاء: أكد الجانبان في هذه المذكرة على تنفيذ الاتفاقات السابقة واستمرار توطيد العلاقات الثنائية وتبادل الخبراء من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي.

وأضاف: اتفق الطرفان، بموجب هذه المذكرة، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس شركات نقل مشتركة في أسرع وقت ممكن من أجل تسهيل تنمية التبادل التجاري.

وتابع مساعد محافظ أذربايجان الغربية في الشؤون الاقتصادية في الأشارة إلى اقتدار المحافظة في مختلف المجالات: في هذه المذكرة، أعلن الطرفان عن استعدادهما لتطوير قطاع صناعة السياحة وإقامة المعارض التجارية والمتخصصة وتبادل الرحلات السياحية والرياضية.

ولفت صادقي إلى الخبرات القيمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في تطوير القطاع الصناعي مع التركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

ونوه إلى أن وزارة التجارة في إقليم كردستان العراق أعلنت عن دراسة مشروع إنشاء منطقة صناعية وتجارية مشتركة في المنطقة الحدودية بين محافظتي أذربايجان الغربية وأربيل، بمشاركة القطاع الخاص، ومراجعة التسهيلات الفنية لتسيير خط جوي بين مدينتي أروميه وأربيل، والتنسيق وتوفير المعلومات اللازمة حول الإجراءات القياسية واللوائح الفنية للمحافظتين ومن بين القضايا التي وردت في المذكرة، نشاط منفذ تمرجين - حاج عمران الحدودي على مدار 24 ساعة والترتيبات اللازمة لتسجيل السيارات العراقية في المنفذ الحدودي.

وترأس محافظ أربيل العراقية أميد عبد الرحمن حسن وفدا زار محافظة آذربيجان الغربية منذ يوم الأحد الماضي وعلى مدى ثلاثة أيام، وزار منشآت المحافظة والتقى بمسؤوليها.

وتربط أربيل وأذربيجان الغربية منطقة تمرجين - حاج عمران الحدودية المشتركة.

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توقيع مذكرة تفاهم لتنمية التبادل التجاري بين محافظتين إيرانية وعراقية

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