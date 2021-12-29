5 أنواع من الشاي تعالج الاسهال

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يمكن لبعض الأدوية علاج الإسهال، إلا أنه يمكن لبعض العلاجات الطبيعية أن تساهم في علاجه منها الشاي. الذي يلعب دوراً في تقوية جهاز المناعة ومحاربة الالتهابات.

وفي الآتي بعض أنواع الشاي التي تعالج الإسهال:

1- الشاي بالنعناع

من الوصفات الشعبية التي تساهم في علاج الكثير من مشكلات الجهاز الهضمي. واضطرابات المعدة والأمعاء والإسهال وتخفيف الشعور بالقيء والغثيان.

2- الشاي بالليمون

يعد الليمون مصدراً غنياً بمضادات الأكسدة والفيروسات والبكتيريا. وبالتالي يعمل على محاربة الأمراض المعدية ويقتل البكتيريا المسببة للإسهال.

3- الشاي الأخضر

يحتوي على مضادات الأكسدة والمركبات الطبيعية التي تخفف مشكلات الهضم وتعالج الإسهال وألم المعدة وتقضي على البكتيريا المسببة للإسهال.

4-الشاي بالكاموميل

يمكن إضافة زهرة من الكاموميل إلى كوب الشاي الساخن، وتركها عدة دقائق، ثم تناول هذا المزيج الذي يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات المسببة للإسهال.

5- الشاي بالزنجبيل

يعمل كوصفة علاجية طبيعية لتقليل الالتهابات بالجسم وزيادة تدفق الدم وتحسين صحة الجهاز الهضمي والتخلص من الإسهال ومحاربة نزلات البرد والغثيان والقيء