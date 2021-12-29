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خلال أسبوع واحد..

القطاع الفندقي في السعودية يسجل خسائر كبيرة

القطاع الفندقي في السعودية يسجل خسائر كبيرة
الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم الأربعاء، خسارة فنادق المملكة ما يقرب من عشرة ملايين ريال سعودي، خلال أسبوع واحد.

العالم - السعودية

جاء ذلك في التقرير الأسبوعي، بشأن عمليات نقاط البيع، والذي يصدره البنك المركزي السعودي “ساما”، بحسب ما نشرته صحيفة “سبق”.

وكشف البنك أن حجم إنفاق السعوديين خلال الأسبوع الماضي، من 18 الى 25 ديسمبر/ كانون الأول، وصل بشكل إجمالي إلى 8.65 مليار ريال.

وقال البنك إن أغلبية القطاعات، شهدت انخفاضا في قيمة المبيعات خلال الأسبوع الماضي، مشيرا إلى تصدّر الانخفاضات قطاع التعليم بنسبة 31%، تلاه قطاع “الملابس والأحذية” بنسبة 10%، ثم قطاع “الفنادق” بنسبة 9% وتركز إنفاق المستهلكين خلال الفترة على قطاع “الأطعمة والمشروبات” بـ1.24 مليار ريال، ثم قطاع “المطاعم والمقاهي” بنحو 1.23 مليار ريال.

وأكد تقرير البنك المركزي أن انخفاض الإنفاق على الفنادق، وصل الأسبوع قبل الماضي حتى 18 ديسمبر إلى حوالي 199 مليون ريال، بينما انخفض إلى 180.3 مليون ريال في الأسبوع من 18 – 25 ديسمبر 2021 بنسبة 9% انخفاضا.

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