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موسكو: القوات الروسية والجيش السوري أضعفوا "داعش"

موسكو: القوات الروسية والجيش السوري أضعفوا
الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٤ بتوقيت غرينتش

قال نائب وزير خارجية روسيا، أوليغ سيرومولوتوف، إن القوات الروسية، بالتعاون الوثيق مع القوات السورية، تمكنت من إضعاف قدرات تنظيم "داعش" الإرهابي في الأراضي السورية.

العالم- روسيا

وأضاف سيرومولوتوف في تصريحات صحفية: "ننظر بشكل إيجابي لحقيقة أن القوات المسلحة الروسية، في عام 2021، وبالتعاون الوثيق مع القوات المسلحة للجمهورية العربية السورية، واصلت تعزيز نجاحاتها في مواجهة أنشطة تنظيم داعش على أراضي هذا البلد".

وتابع قائلا: "نتيجة لذلك، تم إضعاف قدرات هذه المجموعة (داعش) بشكل كبير، فقد تم القضاء على قواها ووسائلها، وتم تدمير هيكلها التنظيمي، وتقليل مصادر مواردها".

من ناحية أخرى أشار سيرومولوتوف إلى أنه لا تزال الجماعات المتطرفة في إدلب تشكل عاملا أساسيا في زعزعة الاستقرار.

قائلا: "تتمثل العوامل الرئيسية المزعزعة للاستقرار في بقاء الجماعات المتطرفة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب، ووجود خلايا لداعش والقاعدة".

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موسكو: القوات الروسية والجيش السوري أضعفوا "داعش"

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