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بلينكن يجري مباحثات هاتفية مع وزراء خارجية دول الترويكا الأوروبية بشأن إيران

بلينكن يجري مباحثات هاتفية مع وزراء خارجية دول الترويكا الأوروبية بشأن إيران
الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن كبير الدبلوماسيين الأميركيين تحدث عبر الهاتف مع نظرائه في الترويكا الأوروبية بشأن ضرورة إيران للعودة إلى الاتفاق النووي.

العالم - الأميرکيتان

وتحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين عبر الهاتف صباح الخميس مع وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا جان إيف لودريان وأنالينا بيربوك وليز تيراس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية إن القضايا التي تمت مناقشتها تشمل ضرورة عودة إيران بسرعة إلى الاتفاق النووي وأهمية التعاون لردع روسيا بشأن أوكرانيا.

وجاء في بيان الخارجية الاميركية : "ناقشا أهمية مواصلة التنسيق لمنع أي عدوان روسي آخر ضد أوكرانيا ، وأكدا مجددا توافق الحلفاء والشركاء على فرض عواقب وخيمة وتكاليف باهظة على روسيا في حالة وقوع مثل هذه الأعمال." .

وفقًا لذلك ، أكد وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا دعمهم الثابت لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها.

وأضاف البيان: "ناقش بلينكين ونظرائه مخاوفهم المشتركة بشأن السرعة التي يتطور بها البرنامج النووي الإيراني فيما يضيق الوقت فيه لعودة طهران إلى الاتفاق النووي ".

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بلينكن يجري مباحثات هاتفية مع وزراء خارجية دول الترويكا الأوروبية بشأن إيران

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