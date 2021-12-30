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مشهد ايراني يحمل رسائل لاعدائها

الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

ايران ترعب اعدائها وتثير اعجاب اصدقائها وحلفائها.. ترعب الاعداء انها كل الحظر وكل حملات العداء ضدها تواصل تقدمها على كل المستويات.

وخاصة في اطار التصنيع العسكري وفي اطار اجراء المناورات، اخرها مناورة الرسول الاعظم الـ 17 التي حملت رسائل متعددة باتجاه الاعداء. مشهد ايراني يحمل رسائل لاعدائها مفادها ان التهديد بالتهديد وان اختلاف المناورات عن الحرب الحقيقية في تغيير زاوية اطلاق الصواريخ الباليستية اطلقتها القوة الجوفضائية لحرس الثورة الاسلامية خلال المرة الاخيرة من مناورة الرسول الاعظم الـ17.

صواريخ ومسيرات من فخر الصناعة الايرانية، اضافة الى ذلك دبابة كرار، الدبابة اوجدت عنصر المفاجئة في هذه المناورة العسكرية يسمونها الايرانيون صائدة دبابات ابرامز الامريكية والميركافا الصهيونية.

وختام المناورة حدث جلل اصاب الصهاينة بذهول وقلق وخوف ورعب، ختام المناورة محاكاة لقصف محتمل لمركز ومفاعل ديمونة.

تابعوا المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق اعلاه..

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