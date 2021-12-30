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العراق.. مقتل ثلاثة عناصر من "داعش" غربي الانبار

العراق.. مقتل ثلاثة عناصر من
الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الأربعاء، عن مقتل ثلاثة عناصر من تنظيم "داعش" الارهابي في محافظة الانبار، غربي البلاد.

العالم-العراق

وقالت الخلية في بيان، إنه "من خلال المتابعة المستمرة وتقاطع المعلومات الدقيقة لاستخبارات الفرقة الخامسة بالجيش العراقي، القطعات الامنية في قيادة القوات البرية/ قيادة عمليات الأنبار، وبعد أن حاولت عجلتين تحملان عناصر عصابات داعش إرهابية ومعهم أسلحة متوسطة وخفيفة التقرب من مقر الفوج الثالث باللواء ٢٠ في الفرقة الخامسة بالجيش العراقي شرقي قضاء الرطبة، تتمكن من استهداف العجلتين بمختلف الأسلحة".

وأضافت أنه "تم إصابة إحدى العجلات بشكل مباشر وإصابة العناصر إلارهابية الذين كانوا يستقلونها، وقد عثرت القوات الأمنية بداخلها على جهازين موبايل وعبوة ناسفة وبندقية"، مشيرة الى "مباشرة القوات الأمنية بملاحقة العجلة الأخرى والعناصر الإرهابية وتم قتل ثلاثة عناصر منهم".

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