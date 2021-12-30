فرنسا.. ارتداء إجباري للكمامات في الأماكن العامة

العالم-اوروبا

وأفادت قناة "بي أف أم تي في" الفرنسية، الأربعاء، بأن بلدية باريس فرضت الارتداء الإجباري للكمامات في الأماكن العامة من جديد، بداية من الجمعة المقبلة، بما فيها المطارات الثلاثة، باريس شارل ديغول، وبورجي، وباريس- أورلي.

ولا يطبق قرار الارتداء الإجباري للكمامة على سائقي الدراجات والدراجات النارية، وكذلك الأشخاص على متن سياراتهم الخاصة، أو محترفي الرياضة والأشخاص الذين يمارسون الرياضة.

ويأتي قرار بلدية باريس في وقت وصل معدل الإصابات في العاصمة الفرنسية إلى أعلى رقم مسجل، ليصل إلى 2000 إصابة لكل 100 ألف مواطن، اليوم الأربعاء، في وقت أكد وزير الصحة والتضامن الفرنسي، أولفييه فيران، أن بلاده سجلت 208 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو رقم قياسي على المستوى الوطني.

و يوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 179 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ 24 ساعة السابقة لها، موضحة أن 417 شخصا دخلوا المستشفى لتلقي العلاج ضد الفيروس خلال الفترة نفسها، موضحة أن أكثر من 51 مليون مواطن تلقوا اللقاحات، بشكل كامل، ليعادل 76.6% من الشعب الفرنسي، منذ بدء حملة التلقيح في البلاد.

ويشار إلى أن أكثر من 5.3 مليون مواطن فرنسي يتعدى أعمارهم 12 عام لم يتلقوا حتى الآن، أي جرعة من لقاح ضد كورونا، منهم أكثر من مليون تتعدى أعمارهم 65 عاما.