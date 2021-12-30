أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021

اطلاعات ..

رئيس مجلس الشورى ..الشهيد قاسم سليماني جاهد على مدى أربعة عقود لإحياء عظمة الأمة الإسلامية ..

ابرار..

محافل نيابية أوروبية تذعن بالدور الرئيسي للشهيد قاسم سليماني في قصم ظهر الإرهاب الداعشي

سياست روز ..

مصير الذين يقفون وراء إغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني المثول أمام العدالة

اعتماد ..

وزارة الخارجية تشجب بشدة الغارة الصهيونية على مدينة اللاذقية السورية

جوان ..

موسكو تعبر عن قلقها العميق ازاء الغارات الجوية الصهيونية على مدينة اللاذقية

جمهوري اسلامي ..

حركة أنصار الله تؤكد أن حرب اليمن دخلت مراحلها الأخيرة والإنتصار بات يلوح بالأفق

ايران ..

لقاء رئيس السلطة الفلسطينية بوزير الحرب الصهيوني طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني

آفتاب يزد ..

الإتحاد الأوروبي يرفض مقترحات روسيا بشأن حلف الناتو والإزمة الأوكرانية

مردم سالاري ..

الصين توجه تحذيرات شديدة لدعاة الإستقلال في تايوان ملوحة بإتخاذ إجراءات حازمة

كيهان ...

بغداد تشهد مراسم تشييع رمزية لشهداء الحشد الشعبي تتصدرها صور الشهيدين قاسم سليماني وأبو علي المهندس

آرمان ملي ..

الترويكا الأوروبية تتراجع عن موقفها الداعي لتحديد مهلة في مفاوضات فيينا الخاصة بإحياء الإتفاق النووي

خراسان ..

برلمان روسيا البيضاء يعبد الطريق أمام رئيس الجمهورية لوكاشينكو حتى عام 2035 في منصبه

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الخميس

كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في مقالها الذي يحمل تساؤل يقول ( ماذا وراء الغارات السعودية الوحشية على اليمن ) ..صعد التحخالف السعودي من غاراته الوحشية وبشكل جنوني في الاسابيع الاخيرة على المدن اليمنية وخاصة على العاصمة صنعاء .

إن هذا التصعيد الوحشي في غارات التحالف السعودي على المدن اليمنية يرتبط بواقع وقوفه على عتبة الهزيمة باليمن ويكفي ان يلقي المر نظرة سريعة على التطورات والمستجدات الميدانية لتتضح له هذه الحقيقة .

فالقوات اليمنية المشتركة حررت محافظة الجوف بالكامل مؤخرا وبات الطريق ممهدا امامها لنقل الحرب برا للعمق السعودي الى جانب الردع الاستراتيجي بالصواريخ والمسيرات .كما ان القوات اليمنية المشتركة توشك على تحرير محافظة مأرب الاسترتيجية بالكامل وعندها سيفقد التحالف السعودي وما يسمى بحكومة منصور هادي اخر موطئ قدم في شمال اليمن. ولا يجادل احد بأن تحرير مارب سيكون اعلانا عمليا وواقعيا بهزيمة السعودية ومن تبقى من المتحالفين معها في الحرب على اليمن وهذا هو السبب الكامن وراء جنون الغارات السعودية .

جوان ..

صحيفة جوان سلطت الضوء على اجتماع رئيس السلطة الفلسطينية بوزير الحرب الصهيوني وكتبت في مقالها (إستجداء الدعم في بيت بيني غانتس).. رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس زار وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس في منزله بوسط فلسطين المحتلة في خطوة عجيبة جاءت كما يبدو بعد رفض رئيس الوزراء الصهيوني نفتالي بينيت الالتقاء بعباس .

إن رئيس السلطة الفلسطينية إبتلع الإهانة وأحنى رأسه طالبا الدعم من وزير الحرب الصهيوني نفسه في هذه الزيارة ان هذا اللقاء جاء في الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي في الضفة الغربية المحتلة الى تراجع شعبية عباس بشكل خطير بات يطرح علامات استفهام حول مستقبله في اية انتخابات فلسطينية مقبلة , ومن هذا المنطلق ترى اوساط فلسطينية ان عباس طعن القضية الفلسطينية برمتها في الظهر في زيارة غينتس بمنزله لاقناعه بتقديم تسهيلات للعمال الفلسطينيين ومساعدات مالية للسلطة الفلسطينية لاستخدامها كاوراق لتعزيز مكانته المهزوزة .

سياست روز ..

كتبت صحيفة سياست روز في مقالها ( أوروبا ومواصلة صمتها المميت ) اعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة عن مصرع اكثر من الفين وخمسمائة شخص من اللاجئين في البحر الابيض المتوسط كانوا في طريقهم للقارة الاوروبية ,ان هذا الرقم يعكس زيادة رهيبة في عدد ضحايا المهاجرين بصورة غي شرعية لاوروبا في عرض البحر , فالرقم لم يتجاوز عن الف لاجئ عام الفين وعشرين .

إن البلدان الأوروبية لا تتعمد التعتيم على هذه المآساة فحسب بل تساهم بإيجادها وتفاقمها أيضا فتشديد قوانين الهجرة باوروبا بشكل يجعل من شبه المستحيل حصول المواطنين الافارقة والاخرين من ابناء بلدان المنطقة ممن تجبرهم التبعات الخطيرة المترتبة عن عقود من الاستعمار الغربي لبلدانهم وسياسات الغرب بتفجير ازمات وصراعت في بلدانهم للهجرة على تاشيرات دخول قانونية لاوروبا, كما ان الدول الاوربية تتعمد عرقلة وصول المهاجرين بطريق غير قانونية بشكل لا انساني بدفع قواربه لعرض البحر وتركهم لمصيرهم في العديد من الحالات او اسكانهم بمخيمات في جزر نائية بالبحر في ظروف صعبة.

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في الشأن العراقي في مقالها ( آفاق تشكيل حكومة جديدة في العراق ).. المحكمة الفدرالية العليا في العراق ايدت ناتئج الانتخابات ابرلمانية رغم الطعون المطروحة بشأن حدوث تلاعب واخطاء وغير ذلك .

ان هناك قضيتان رئيسيتان بعد هذا التطور الاولى ترتبط بموقف القوى والاحزاب التي طرحت طعونا بهذه النتائج والثانية حول مسار تشكيل حكومة جديدة .

إن القوى والأحزاب التي طرحت طعونا بنتائج الإنتخابات أعلنت إلتزامها بقرار المحكمة الفدرالية للحفاظ على المصالح الوطنية هذه القوى لم تتراجع عن موقفها ملوحة لاحتمال تعرض المحمكة لضغوط امريكية ومن الامم المتحدة لكنها اختارت احترام القانون والعمل بموجبه رغم كل تحفظاتها .

وتبقى مسالة تشكيل حكومة , والواقع هو انه من الصعب البت في المسار الذي ستاخذه التحالفات لايجاد اغلبية برلمانية قادرة على تشكيل حكومة ائتلافية وقد ياخذ الامر وقتا اطول من المتوقع .

ايران ..

صحيفة ايران اهتمت بالشان اليمني وكتبت في تقريرها الذي يحمل عنوان ( حرب اليمن تقترب من نهايتها).. يرى القيادي في حركة انصار الله اليمنية " محمد البخيتي " ان الحرب العدوانية التي تقودها السعودية على اليمن منذ سبع سنوات دخلت عمليا الى مراحلها الاخيرة . ..

البخيتي عضو اللجنة السياسية لأنصار الله أكد أن المقاومة اليمنية تقف على عتبة حسم الحرب بشكل كامل واوضح بأن التحالف السعودي انزلق عمليا في حرب استنزاف لم يعد يستطيع مواصلتها في ظل تفاقم خسائره وهزائمه ووصول نيرانها لعمقه الاستراتيجي والاقتصادي . ونوه الخيتي الى هزائم التحالف السعودي في الجوف ومأرب والحديدة .

هذا وترى اوساط ومحافل استراتيجية يمنية واقليمية ان التحالف يقترب من التوصل لقناعة بضرورة الخروج من رمال اليمن المتحركة عبر سيناريو ما يحفظ له ما تبقى من ماء الوجه لتفادي مواجهة هزيمة كبرى بجلاجل وما يحدث في مأرب والجوف والحديدة بدايات لها .