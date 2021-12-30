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شاهد.. "الصلاة على النبي" تثير جدلا في البرلمان الموريتاني

الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

أثار رئيس البرلمان الموريتاني، الشيخ ولد بايه، جدلا بعد أن اعترض على كلمة أحد النواب كرر فيها الصلاة على النبي محمد (ص) احتراما لوقت المجلس.

العالم - افريقيا

وكان النائب محمد بوي ولد الشيخ، كرر خلال مداخلة له في المجلس بخصوص ميزانية عام 2022، الصلاة على النبي، الأمر الذي دعا ولد بايه إلى الاعتراض، والدخول في مناكفة مع النائب، متهما إياه بإضاعة الوقت الخاص بالمجلس، الأمر الذي رفضه الأول.

وبعد الجدل، اضطر ولد بايه إلى التوضيح وكتب في تغريدة على "تويتر": تعقيبا على ما حصل مع النائب الموقر، أنبه الى أنني تصرفت وفق ما يمليه علي الضمير كرئيس مؤتمن على الوقت شرعا وقانونا، فإن فهم منه منع الصلاة على الرسول عليه افضلها وأزكاها فذلك ليس قصدي ولا يمكن أن يكون. وليس خبرا أنني ما افتتحت الجلسات إلا بالبسملة والصلاة على النبي (ص)".

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