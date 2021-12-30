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بايدن وبوتين يناقشان مجموعة من القضايا اليوم الخميس

بايدن وبوتين يناقشان مجموعة من القضايا اليوم الخميس
الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

ذكر الكرملين والبيت الأبيض في تصريحين منفصلين أن الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، جو بايدن، يخططان لإجراء اتصال هاتفي الیوم الخميس.

العالم-الاميركيتان

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح لوكالات روسية: بالفعل تم التخطيط لإجراء اتصال هاتفي بين بوتين والرئيس الأمريكي في وقت متأخر من مساء الخمیس.

بدورها، ذكرت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، إيميلي هورن، متحدثة لقناة "CNN"، أن بايدن ينوي التحدث مع بوتين الخمیس "لأنه يعتقد أنه لا يمكن لأي شيء أن يستبدل الحوار المباشر بين الزعماء".

وفي بيان منفصل نشره البيت الأبيض قالت هورن إن بايدن وبوتين سيبحثان "عددا من المواضيع بما في ذلك العمل الدبلوماسي مع روسيا".

ونشرت روسيا يوم 17 ديسمبر مشاريع اتفاقات مع الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الناتو تشمل بنودا حول ضمانات أمنية متبادلة في أوروبا بما في ذلك عدم نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في مناطق الوصول إلى أرض الخصم وتخلي الحلف عن مواصلة توسعه.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن عدم رد الناتو والولايات المتحدة على مطالب روسيا حول الضمانات الأمنية يمكن أن يؤدي إلى دورة جديدة من المواجهة.

بدورها، أعربت إدارة الرئيس الأمريكي عن استعدادها لإجراء مناقشات مع روسيا في يناير، لكنها قالت إن هناك نقاطا لا تنوي بحثها.

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