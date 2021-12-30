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تضارب الأنباء حول سقوط بلدة بلعد الصومالية

تضارب الأنباء حول سقوط بلدة بلعد الصومالية
الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٨ بتوقيت غرينتش

افادت أنباء حول سقوط بلدة بلعد الواقعة على مسافة 37 كيلو مترا عن مقديشو، في أيدي مسلحي جماعة الشباب، فيما قال الجيش إنه أحبط الهجوم.

العالم - افريقيا

وذكر موقع "الصومال الحديد" أن مقاتلي جماعة الشباب استولوا على بلدة "بلعد" القريبة من العاصمة صباح يوم الخميس، ونجحوا في السيطرة على "الأحياء الخمس التي تتكون منها المدينة"، فيما أسفر القتال العنيف عن سقوط "ضحايا في صفوف المدنيين والأطراف المتحاربة لكن لم يتم الإعلان عن الأرقام حتى الآن".

يشار إلى أن مدينة "بلعد" واحدة من مدن إقليم شبيلي الوسطى في ولاية هيرشبيلي، وكان سبق لجماعة الشباب أن شنت "مرارا هجمات على المدينة واستولت عليها لفترة وجيزة، لكنها انسحبت عنها في وقت لاحق".

أما وكالة الأنباء الوطنية الصومالية فقد ذكرت أن مسؤولا بالجيش الوطني صرح بأن قوات الجيش تصدت صباح الخميس "لهجوم شنته مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة على مدينة (بلعد) بإقليم شبيلي الوسطى بولاية هيرشبيلي".

وقال المسؤول العسكري الصومالي في تصريحه إن "الإرهابيين تكبدوا خسائر فادحة، قتل فيها تسعة عناصر من مليشيات الشباب على الأقل حيث انهزموا أمام القوات الباسلة التي تتعقب فلول الخلايا الإرهابية".

وأفيد أيضا في هذا الشأن بأن قوات الجيش الصومالي نجحت "في السيطرة على المناطق التي دارت فيها المعارك وتمكنت من تطهير فلول مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، كما قامت القوات الخاصة خلال تنفيذ العملية العسكرية بالقبض على العناصر الإرهابية حيث يخضعون حاليا للتحقيقات".

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