هل تحصل واشنطن علی ما تريده من مفاوضات فيينا؟

العالم - مع الحدث

وقال طلال عتريسي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم ان فشل الولايات المتحدة في افغانستان والفضيحة التي خلفتها بعد الانسحاب من هذا البلد، جعل الجميع ينتقد السياسة الخارجية لادارة بايدن ولهذا يحاول بايدن عدم تسجيل أي تراجع او امتياز في الملف النووي.

وأكد عتريسي ان الولايات المتحدة حاولت منذ المفاوضات السابقة ان تزج ملفات تتعلق بقدرات ايران الباليستية ونفوذ ايران في المنطقة وعلاقة ايران بحلفائها ودورها في المنطقة، لكنهم فشلوا ورفضت ايران ذلك.

وأوضح ان ايران رفضت عام 2015 ان يكون أي بند اخر علی جدول الاعمال غير الملف النووي واليوم وضع ايران أفضل مما كان عليه في ذلك العام ووضع الولايات المتحدة اسوأ من ذلك الوقت علی مستوی النفوذ والحضور وثقة حلفائها بها.

وأشار الی ان الولايات المتحدة حاولت ادخال بعض الدول العربية الی المفاوضات و حاولت "اسرائيل" ايضاً الدخول الی المفاوضات النووية ولكن هذه الامور كلها انتهت لأنها امور غيرمقبولة بالنسبة لايران.

وقال الخبير الاستراتيجي د. هادي محمدي انه بعد الاتفاق علی مسودتين اقتصادية ونووية في الجولات السابقة من المحادثات، تحاول الولايات المتحدة خلق سيناريوهات بديلة للمسودة الموجودة علی طاولة المفاوضات، لأن هذه المسودة تفرض علی الولايات المتحدة تنفيذ التزاماتها ازاء الاتفاق النووي وهي تحاولون الهروب من مسؤولياتها.

وأكد طلال عتريسي ان موقف ايران وعدم تعويلها علی الاتفاق النووي والتأكيد علی ان ايران قادرة علی العيش بدون هذا الاتفاق بالتعويل علی علاقاتها الواسعة مع باقي دول العالم، احرج الولايات المتحدة.

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https://www.alalam.ir/news/5971698