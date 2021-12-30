واشنطن ولعبة زج ملفات غيرنووية في محادثات فيينا

العالم - خاص بالعالم

وقال عتريسي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية: ان الولايات المتحدة حاولت منذ المفاوضات السابقة ان تزج ملفات تتعلق بقدرات ايران الباليستية ونفوذ ايران في المنطقة وعلاقة ايران بحلفائها ودورها في المنطقة، لكنهم فشلوا ورفضت ايران ذلك.

وأوضح الباحث بالشؤون الدولية ان ايران رفضت عام 2015 ان يكون أي بند اخر علی جدول الاعمال غير الملف النووي واليوم وضع ايران أفضل مما كان عليه في ذلك العام ووضع الولايات المتحدة اسوأ من ذلك الوقت علی مستوی النفوذ والحضور وثقة حلفائها بها.

وأشار الی ان الولايات المتحدة حاولت ادخال بعض الدول العربية الی المفاوضات و حاولت "اسرائيل" ايضاً الدخول الی المفاوضات النووية ولكن هذه الامور كلها انتهت لأنها امور غيرمقبولة بالنسبة لايران.

وتفيد التقارير بان نقاط الخلاف بين الدول المشاركة في مفاوضات فيينا قد اتجهت نحو الانخفاض مقارنة مع الجولة الماضية وان وتيرة المفاوضات اصبحت اكثر انسابية. وبالتزامن مع ذلك عقدت اجتماعات الخبراء بين ايران ومجموعة "4+1" مع التركيز على محور رفع الحظر وحققت الاطراف المشاركة تقدما جيدا.

وتؤكد الوفود كلها تقريبا على ضرورة استمرار المفاوضات للوصول الى الاتفاق النهائي لاحياء توافقات العام 2015 .