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آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم:

الشيخ علي سلمان عمود صلب في الحركة الإصلاحية في البحرين

الشيخ علي سلمان عمود صلب في الحركة الإصلاحية في البحرين
الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٥ بتوقيت غرينتش

قال عالم الدين البحريني البارز آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، إن الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة الشيخ علي سلمان؛ عمود صلب من أعمدة الحركة المطلبية الإصلاحية في البحرين.

العالم - البحرين

وأكد آية الله قاسم في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الشيخ سلمان رجل صدق من رجال الحركة الإصلاحية الذين هم في المقدمة، وما أحق هذا الرجل المؤمن النظيف القلب واللسان، والشجاع والواعي والمتواضع بالالتفاف الامن به – حسب تعبيره.

وكانت السلطات البحرينية قد اعتقلت الشيخ علي سلمان في ديسمبر/ كانون الأول 2014 بتهمتي التحريض على الكراهية وإهانة الدولة، ثم أدانه القضاء بهاتين التهمتين في يوليو/ تموز 2015، وحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، لكن الحكم تشدد بعد ذلك إلى 9 سنوات، قبل أن تقرر محكمة التمييز في أبريل/ نيسان 2017 تخفيض العقوبة إلى 4 سنوات مجددا.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الذكرى السابعة لاعتقال أمين عام الوفاق – الشيخ علي سلمان، بعد أن أدانه القضاء البحريني في قضية التخابر مع قطر، بعد أن كان قد برأه منها في 21 يونيو/ حزيران 2018، لترفض محاكم الاستئناف الطعن المقدم منه وتقرر تثبيت الحكم بالمؤبد نهائيا عليه، في جلسة يوم الإثنين 28 يناير/ كانون الثاني 2019.

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آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم: الشيخ علي سلمان عمود صلب في الحركة الإصلاحية في البحرين