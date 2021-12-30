مسودات ايرانية ومماطلات اميركية علی طاولة فيينا

العالم - ما رأيكم

ويقال باحثون في الشؤون الدولية ان موقف ايران وعدم تعويلها علی الاتفاق النووي والتأكيد علی قدرة العيش بدون هذا الاتفاق بالتعويل علی علاقاتها الواسعة مع باقي دول العالم، احرج الولايات المتحدة.

ويعتبر باحثون في الشؤون الاقليمية ان الموقف السلبي الاميركي ازاء المحادثات النووية، يأتي بسبب فشلها في ملف افغانستان.

ويجزم باحثون في الشؤون الاقليمية ان فشل الولايات المتحدة في افغانستان والفضيحة التي خلفتها بعد الانسحاب من هذا البلد، جعل الجميع ينتقد السياسة الخارجية لادارة بايدن ولهذا يحاول بايدن عدم تسجيل أي تراجع او امتياز في الملف النووي.

ويؤكد خبراء سياسيون ان الولايات المتحدة حاولت منذ المفاوضات السابقة ان تزج ملفات تتعلق بقدرات ايران الباليستية ونفوذ ايران في المنطقة وعلاقة ايران بحلفائها ودورها في المنطقة، لكنهم فشلوا ورفضت ايران ذلك.

ويوضح خبراء سياسيون ان ايران رفضت عام 2015 ان يكون أي بند اخر علی جدول الاعمال غير الملف النووي واليوم، وضع ايران أفضل مما كان عليه في ذلك العام ووضع الولايات المتحدة اسوأ من ذلك الوقت علی مستوی النفوذ والحضور وثقة حلفائها بها.

ويشير باحثون في الشؤون الدولية الی ان الولايات المتحدة حاولت ادخال بعض الدول العربية الی المفاوضات و حاولت "اسرائيل" ايضاً الدخول الی المفاوضات النووية ولكن هذه الامور كلها انتهت لأنها امور غيرمقبولة بالنسبة لايران.

ويقول خبراء استراتيجيون انه بعد الاتفاق علی مسودتين اقتصادية ونووية في الجولات السابقة من المحادثات، تحاول الولايات المتحدة خلق سيناريوهات بديلة للمسودة الموجودة علی طاولة المفاوضات، لأن هذه المسودة تفرض عليها تنفيذ التزاماتها ازاء الاتفاق النووي وهي تحاول الهروب من مسؤولياتها.

ما رأيكم: