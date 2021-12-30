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اليابان تعدّل إحدى أشهر سياراتها رباعية الدفع الصغيرة

اليابان تعدّل إحدى أشهر سياراتها رباعية الدفع الصغيرة
الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن شركة سوزوكي اليابانية تعمل على تطوير نسخ جديدة معدلة من سيارات Jimny الشهيرة.

العالم - علوم وتكنولوجيا

وبالنظر للصور المسربة للسيارات المنتظرة يمكن أن نلاحظ أنها ستحصل على هياكل أطول من تلك الموجودة في مركبات Jimny الحالية، كما ستجهز هياكلها بخمسة أبواب بدلا من 3، وستزود بصف آخر من المقاعد يتسع لراكبين إضافيين.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن طلابا من معهد Nihon Automotive Technology School يشاركون في مشروع تصميم السيارة الجديدة وتعديلها نظرا للخبرة التي اكتسبها هذا المعهد من خلال مشاركته في تصميم وتعديل العديد من السيارات الصغيرة العادية منها والكهربائية، وأن هيكل السيارة الجديدة سيكون أطول بنحو 40 سم تقريبا من هياكل Jimny الحالية.

ومن المفترض أن تحصل هذه السيارات على نظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ونظام تثبيت السرعة، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

كما يتوقع أن تطلق منها نسخ بمحركات اقتصادية بسعة 1.2 ليتر ونسخ أخرى بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة ميكانيكية وأتوماتيكية بخمس سرعات.

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