مبادرة تونسية تعتزم مقاضاة الرئيس سعيد إثر إقرار “قانون المالية”

العالم - تونس

جاء ذلك على لسان عياض اللومي، عضو المبادرة، النائب عن حزب “قلب تونس” خلال مؤتمر صحافي نظمته المبادرة في مقرها بتونس العاصمة، مساء الأربعاء.

وقال اللومي: “سنقدم قضية بالمسؤولين عن هذه الميزانية، أي رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير المالية”.

واستنكر “بنود الجباية (الضرائب) التي نص عليها قانون المالية، والتي حولت الدولة التونسية إلى دولة جباية”، حسب تعبيره.

وأضاف: “نحن ندفع الأداءات (الضرائب) مقابل الخدمات، لكن أين هذه الخدمات وأين المساءلة؟”.

واعتبر أن “قانون المالية الحالي سيؤدي بالبلاد إلى الإفلاس وسيعمق الأزمة الاقتصادية أكثر”.

وخلال المؤتمر، دعا يسري الدالي، عضو المبادرة، النائب عن كتلة ائتلاف الكرامة (18 نائبا)، إلى “عقد جلسة عامة برلمانية عن بعد وإعلان موقف من هذه الميزانية”.

ورأى أن “القانون (المالية) غير شرعي، لأنه وخلافا لما ينص عليه الدستور ورد في مرسوم رئاسي وتجاوز الآجال القانونية”.

والدستور التونسي ينص على أنه “يُقدم مشروع قانون المالية للبرلمان في أجل أقصاه 15 أكتوبر/ تشرين الثاني ويصادق عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام”.

والثلاثاء، أعلنت الحكومة موازنتها لعام 2022، بعجز أولي متوقع ثلاثة مليارات دولار، تعادل 6.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

ووفق الأرقام المعلنة للموازنة، تبلغ إيرادات الحكومة المتوقعة خلال العام المقبل 38.618 مليار دينار (13.55 مليار دولار)، مقابل نفقات تبلغ 47.166 مليار دينار (16.54 مليار دولار).

وتصاعدت حدة الضغوط الاقتصادية والمالية على تونس ضمن تداعيات أزمة سياسية حادة تعاني منها البلاد، منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية.