هذا أبرز ما دار بين السيد رئيسي واورتيغا خلال اتصال هاتفي

العالم-إيران

واشار آية الله رئيسي خلال اتصال هاتفي مساء الاربعاء مع نظيره النيكاراغوي الى اهمية ترسيخ وتعميق العلاقات بين البلدين وقال: ان ايران ونيكاراغوا تحظيان بطاقات واسعة في القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبامكان المسؤولين السياسيين والاقتصاديين في البلدين استثمار هذه الطاقات لتحقيق التقدم والرخاء للشعبين.

واكد رئيس الجمهورية الاسلامية بان اجراءات الحظر والتهديدات الاميركية لا تاثير لها على ارادة الشعوب المستقلة والحرة في العالم وقال: ان نظام الهيمنة لا يمكنه فرض ارادته على الجمهورية الاسلامية الايرانية ونيكاراغوا لان البلدين يعتمدان على اصوات ودعم شعبيهما ويقفان على الدوام امام مطامع قوى الهيمنة.

واضاف آية الله رئيسي: ان الشعب الايراني ورغم العقبات والمشاكل لم ولن يوقف تقدمه ونحن على ثقة بان نيكاراغوا ستتغلب ايضا على التهديد والحظر الاميركي ذلك لان اميركا اليوم سائرة في طريق الاضمحلال والمزيد من الضعف يوما بعد آخر.

من جانبه دعا رئيس جمهورية نيكاراغوا خلال الاتصال الهاتفي لتعزيز وترسيخ العلاقات بين الشعبين والبلدين ايران ونيكاراغوا وقال: نحن على ثقة بان البلدين الى جانب بعضهما بعضا وسائر دول العالم التي تقارع الامبريالية ستحقق النجاح في طريق التقدم.

واضاف اورتيغا: ان نيكاراغوا تقف الى جانب الجمهورية الاسلامية الايرانية في جميع السوح الدولية ودعما لحق سيادة الشعب الايراني وتدعم حقه الاساس في مسيرة المفاوضات الجارية في فيينا.