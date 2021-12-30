العراق.. استحداث درجات وظيفية وتحويل عقود مائية للملاك الدائم

العالم - العراق

وافاد موقع " السومرية نيوز"، ان وزارة الهجرة أعلنت اليوم الخميس، موافقة مجلس الوزراء على استحداث درجات وظيفية لتثبيت العقود الوزارية.

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان، ان "وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو استحصلت موافقة مجلس الوزراء على استحداث درجات وظيفية لتثبيت العقود الوزارية والبالغ عددهم 275 موظف".

من جهة اخرى، أعلن وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، اليوم الخميس، موافقة مجلس الوزراء على تحويل العقود الملاك الدائم.

وقال الحمداني، ان "مجلس الوزراء وافق خلال جلسته المنعقدة اليوم، على تحويل الموظفين العاملين بصفة عقود في تشكيلات الوزارة على الملاك الدائم"، مبينا ان "ذلك يشمل ممن مضت على خدمتهم لخمسة سنوات".