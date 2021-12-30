الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١
٠٤:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

إيقاف اتفاق نفط سري بين الامارات والكيان الاسرائيلي

إيقاف اتفاق نفط سري بين الامارات والكيان الاسرائيلي
الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

كشفت وزيرة بيئة الإحتلال الاسرائيلي، تمار زاندبرغ، الخميس، إنه تم تعطيل اتفاق نفط سري كان من شأنه أن يحول مدينة إيلات إلى نقطة مرور للنفط الإماراتي المتجه إلى الأسواق الغربية.

العالم - الإحتلال

وقالت زاندبرغ: انه بعد رأي وزارة العدل بأن مكتبها لديه السلطة للحد من أنشطة الشركة المملوكة لحكومة الاحتلال الاسرائيلي الموقعة على الصفقة، لا يمكن تحقيق الاتفاقية.

وتابعت أن "الصفقة موجودة على الورق لكن لا سبيل لتحقيقها، لن يجلبوا المزيد من الناقلات أكثر مما يسمح به التصريح الحالي، أي لا يمكن تحقيق الاتفاقية".

وكانت الصفقة السرية ستزيد بشكل كبير من عدد ناقلات النفط التي ترسو وتفرغ حمولتها في إيلات.

وتم التوصل للصفقة العام الماضي بين شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية، المملوكة لحكومة الكيان الصهيوني، وشركة "ميد ريد لاند بريدج" الاسرائيلية- الإماراتية المشتركة، في أعقاب الاتفاقية المخزئة التي أقامت علاقات دبلوماسية رسمية بين الاحتلال الاسرائيلي والإمارات، العام الماضي.

وقال مسؤولون كبار في حكومة رئيس وزراء الكيان الصهيوني السابق، بنيامين نتنياهو، بما في ذلك وزراء الطاقة والخارجية والبيئة السابقون، إنهم لم يعرفوا عن الصفقة حتى تم الإعلان عنها العام الماضي بعد تطبيع العلاقات في البيت الأبيض.

روابط ذات صلة

شاهد..نهار ساخن عاشه قطاع غزة اليوم

الخارجية الإيرانية تدين الإجراء الصهيوني في الجولان السوري المحتل

عشرات الإصابات باقتحام الاحتلال لمدرسة شرق بيت لحم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. تفسير ارتفاع نسبة الفقر بين الصهاينة بشكل كبير

شيخ الأزهر يهنئ المسيحيين بأعياد الميلاد

طيار حربي روسي: العمليات الإسرائيلية تستفز قواتنا الجوفضائية والدفاعات السورية

غياهب الكيان.. حاخام صهيوني يهدد الفلسطينيين بالقتل..وجنود الاحتلال يسرقون الأسلحة

غياهب الكيان.. 27/% من الصهاينة تحت خط الفقر في الكيان الاسرائيلي

الدبيبة يترأس أول اجتماع للحكومة الليبية بعد تأجيل الانتخابات