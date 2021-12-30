عملية فجر الصحراء تضع إمارة نجران في مرمى القوات اليمنية + فيديو

العالم - اليمن

أكثر من 1300 كيلومتر مربع إجمالي المساحة التي حررتها القوات اليمنية في مناطق اليتمة الحدودية خلال عملية فجر الصحراء، والتي ظلت لسنوات طويلة مناطق نفوذ سعودية وخطا دفاعيا متقدما يستخدمه النظام السعودي لحماية إمارة نجران من الهجمات النوعية للقوات اليمنية.

ويعد تحرير المناطق الصحراوية الحدودية إنجازا إستراتيجيا للقوات اليمنية سيعزز من تأمين محافظة الجوف بشكل كامل وينهي سيطرة الجماعات الوهابية الموالية للسعودية عليها بعد عقود من الإحتلال والوصاية، وينقل نيران المعارك المحتدمة إلى الداخل السعودي.

وتصل مساحة محافظة الجوف التي أعلنت القوات اليمنية تحريرها بشكل كامل إلى 39 ألفا و500 كيلومتر وترتبط بشريط حدودي بري مع نجران السعودية يتجاوز 266 كيلومترا.

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