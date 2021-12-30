الدبيبة يترأس أول اجتماع للحكومة الليبية بعد تأجيل الانتخابات

العالم - ليبيا

وقال الناطق باسم الحكومة، محمد حمودة إن "اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة السيد عبد الحميد الدبيبة، انطلق بحضور كل من النائب رمضان أبو جناح، والسادة الوزراء".

والإثنين، اقترح مجلس النواب تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة 6 أشهر، وإطلاق حوار موسع بين مختلف الأطراف في البلاد.

وتعذر إجراء الانتخابات في موعدها جراء خلافات بين مؤسسات رسمية ليبية، لاسيما بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في هذا الاستحقاق.

ويأتي اجتماع الحكومة وسط جدل حول مصيرها بعد تأجيل الانتخابات، إذ يدفع بعض أعضاء مجلس النواب باتجاه تشكيل حكومة جديدة.

وأدت الحكومة، في 15 مارس/آذار الماضي، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في مدينة طبرق (شرق)، لقيادة البلاد، ضمن سلطة انتقالية منتخبة، حتى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.