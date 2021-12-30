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الدبيبة يترأس أول اجتماع للحكومة الليبية بعد تأجيل الانتخابات

الدبيبة يترأس أول اجتماع للحكومة الليبية بعد تأجيل الانتخابات
الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

ترأس عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية، الخميس، أول اجتماع لمجلس الوزراء عقب عودته لممارسة مهامه، بعد تأجيل انتخابات رئاسية كانت مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وفق خطة ترعاها الأمم المتحدة.

العالم - ليبيا

وقال الناطق باسم الحكومة، محمد حمودة إن "اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة السيد عبد الحميد الدبيبة، انطلق بحضور كل من النائب رمضان أبو جناح، والسادة الوزراء".

والإثنين، اقترح مجلس النواب تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة 6 أشهر، وإطلاق حوار موسع بين مختلف الأطراف في البلاد.

وتعذر إجراء الانتخابات في موعدها جراء خلافات بين مؤسسات رسمية ليبية، لاسيما بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في هذا الاستحقاق.

ويأتي اجتماع الحكومة وسط جدل حول مصيرها بعد تأجيل الانتخابات، إذ يدفع بعض أعضاء مجلس النواب باتجاه تشكيل حكومة جديدة.

وأدت الحكومة، في 15 مارس/آذار الماضي، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في مدينة طبرق (شرق)، لقيادة البلاد، ضمن سلطة انتقالية منتخبة، حتى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

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الدبيبة يترأس أول اجتماع للحكومة الليبية بعد تأجيل الانتخابات