مستجدات إحباط تهريب حبة الكبتاغون من لبنان إلى الكويت

العالم - لبنان

وونقلت "المركزية" عن مولوي قوله: "إن مجريات التحقيق بعد ضبط شحنة البرتقال التي كانت متوجهة للكويت وبداخلها حبوب الكبتاغون، مبينا أنه "تواصل مع الجهات الأمنية المختصة في الكويت" بهذا الشأن".

وأبرق مولوي إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في الكويت أحمد المنصور، مهنئا إياه على توليه منصبه الجديد في الداخلية.



وأجرى اتصالا بنظيره اللبناني بعد ذلك، حيث تناول الاتصال الملفات الأمنية المشتركة وخاصة ما يتعلق بالإنجاز الأمني الذي تحقق عبر ضبط شحنة البرتقال التي كانت متوجهة إلى الكويت، بالتعاون بين قطاع الأمن الجنائي في البلدين.

وأكد مولوي خلال الاتصال حرصه على ضمان أمن واستقرار الكويت الشقيقة، مشددا على جدية وزارته "لمنع تصدير الشر إلى كل الدول العربية لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي".

وقال مولوي: "لا صعاب أمام الإرادة الطيبة لحماية مجتمعاتنا العربية التي ننتمي إليها بحكم الدم وأواصر الأخوة والمصير المشترك".

واتفق الطرفان على استمرار التعاون الأمني وتبادل المعلومات في ما يهم أمن البلدين.