شاهد.. مليونية 30 ديسمبر في الخرطوم وسائر المدن السودانية

العالم - السودان

تكاد لا تعرف السودان الهدوء أبدا.. الآلاف خرجوا في تظاهرات حاشدة في شوارع العاصمة الخرطوم والعديد من المدن الأخرى تلبية لدعوة لجان المقاومة بهدف التأكيد على مدنية الدولة.

وحملت التظاهرات شعار مليونية الثلاثين من ديسمبر، وطالب المتظاهرون بعودة الحكم المدني للبلاد، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، وشددوا على ضرورة محاسبة من قام بقتل المتظاهرين.

وتوجه المتظاهرون في الخرطوم نحو القصر الرئاسي مقر إقامة الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش ومجلس السيادة الحاكم.

وعلى الفور أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في محاولة لتفريقهم وهو ما أدى إلى اصابة عدد منهم. وقام الأمن بإغلاق عدد من الطرق وقطع الاتصالات والانترنت.. القنابل الغازية التي أطلقتها قوات الأمن في الخرطوم أدت لاحتراق أحد المنازل.

وخرجت تظاهرات حاشدة أيضا في كل من كسلا وبورسودان شرقي البلاد وكدني جنوبها.

وقالت مصادر إعلامية إن قوات الأمن استبقت التظاهرات بحملة اعتقلات طالت عددا من قيادات لجان المقاومة التي تعتبر من أبرز الكيانات المنظمة للتظاهرات في العاصمة الخرطوم والولايات الأخرى.

وهو ما دفع تجمع المهنيين السودانيين لاتهام أجهزة الأمن بتنفيذ حملة اعتقالات وصفها بالمسعورة تستهدف أعضاء في القوى الثورية.

وأضاف أن المجلس العسكري وغطاؤه المدني يظنون أن عملية الاعتقالات والقمع ستثني القوى الثورية عن حركتها المقاومة وأهدافها في إسقاط الانقلاب العسكري.

مصادر سياسية قالت إن لجنة وطنية سودانية شرعت في توحيد المبادرات التي قدمتها قوى سياسية ووطنية في مبادرة واحدة لتسوية الأزمة في السودان.

وأضافت أن اللجنة فرغت من صياغة المبادرة الموحدة، ومن المتوقع أن تقدمها خلال عطلة نهاية الأسبوع.. وأوضحت أن لجنة الصياغة دمجت عددا من المبادرات، أهمها مبادرة خارطة الطريق التي قدمها حزب الأمة القومي، إلى جانب مبادرة من جامعة الخرطوم، وثالثة من شخصيات وطنية.

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