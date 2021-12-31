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وفد طبي فلسطيني يزور الاسير ابو هواش

وفد طبي فلسطيني يزور الاسير ابو هواش
الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

أكد وفد طبي من وزارة الصحة الفلسطينية أن الحالة الصحية للأسير هشام أبو هواش حرجة للغاية، مؤكدين أن الأسوأ ربما يحدث في أي لحظة.

العالم-فلسطين

جاء ذلك خلال معاينة وفحص سريري أجراه وفد طبي شكلته وزيرة الصحة د. مي الكيلة، للاطلاع على حالة الأسير أبو هواش، الذي يرقد في مستشفى أساف هاروفيه الإسرائيلي , حسبما نقل موقع معا.

وأكد الوفد أن الأسير أبو هواش يعاني من ضبابية في الرؤية وعدم قدرة على الحديث، وضمور شديد في العضلات، وعدم مقدرة على الحركة، في حين قلَّت قدرته على إدراك ما يدور حوله.

وتابع الوفد: حاولنا الحصول على الفحوصات الطبية التي أجريت للأسير أبو هواش، وتمكنا من الاطلاع على آخر الفحوصات التي أجراها ، وأشارت إلى وجود نقص في ملح البوتاسيوم وارتفاع في أنزيمات الكبد، ولم تجر له أي فحوصات أخرى بعد.

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وفد طبي فلسطيني يزور الاسير ابو هواش

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