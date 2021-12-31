الإعلام الأمني العراقي يصدر بياناً عن مجزرة جبلة

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وذكر بيان لها بحسب "الفرات نيوز"، ان "القوات الامنية قامت بملاحقة متهمين أثنين بالإرهاب في منطقة جبلة شمالي محافظة بابل وبعد تضييق الخناق عليهما قاما بفتح النار العشوائي على القوات الامنية ما ادى الى أصابة عدد من أفراد القوة المنفذة للواجب التي شرعت بفتح تحقيق على خلفية العثور على عدد من جثث لمواطنين في منزل بالمنطقة آنفاً".

وأشارت الى انه "سيصدر بيان لاحق بالتفاصيل حال الانتهاء من التحقيقات والمتابعات التي تنفذها القوات المختصة".

وكانت عمليات أمن بابل، قالت في بيان أمس عن تفاصيل الحادثة، أنه ""في الساعة الثالثة من عصر الخميس وبعد ورود معلومات الى استخبارات جبلة تفيد بتواجد مطلوبين أثنين في منطقة الرشايد في دار المدعو "رحيم كاظم عيادة الغريري" حيث خرجت مفرزة استخبارات جبلة الى المكان المعني وعند وصولهم الى البيت قام صاحب البيت بإطلاق النار على مفرزة الاستخبارات وبعدها وحسب أقوال ضابط استخبارات جبلة تم الاتصال بقاضي جبلة وأخذ الموافقات".

وأضافت "تم توجيه نداء الى مفارز سوات حيث حضرت الى المكان المعني وقامت بتطويق البيت وحصلت مواجهات بينهم وبين صاحب الدار ولم يقم بتسليم نفسه علما انه أصاب منتسبين عدد اثنين بطلق ناري احدهم في ساقه والثاني خدش في جسمه".

وأشارت الى انه "وفي الساعة السابعة مساءً انتهت المواجهات بين صاحب الدار وقوة سوات وتبين بعدها واثناء دخول القوة الى الدار وجدت القوة جميع العائلة مقتولة" لافتتة الى "حضور مفارز الأدلة الجنائية لمكان الحادث بصحبة قاضي التحقيق وتم اجراء الكشف على الحادث".