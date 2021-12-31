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ما هي أعراض وعلامات الإصابة بالتهاب المفاصل؟

ما هي أعراض وعلامات الإصابة بالتهاب المفاصل؟
الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٠ بتوقيت غرينتش

يمكن أن يحدث ألم المفاصل بسبب إصابة تؤثر على أي من الأربطة أو الأوتار المحيطة بالمفصل، كما يمكن أن تؤثر الإصابة أيضا على الأربطة والغضاريف والعظام داخل المفصل، والألم هو أيضا سمة من سمات التهاب المفاصل والعدوى، في هذا التقرير نتعرف على أعراض وعلامات الإصابة بالتهاب المفاصل، بحسب موقعي " medicinenet" وكليفيلاند كلينيك.

العالم - صحة

س: ما هي أعراض وعلامات الإصابة بالتهاب المفاصل؟

يمكن أن تشمل الأعراض والعلامات المرتبطة بألم المفاصل

-احمرار المفاصل.

-تورم المفاصل.

-دفء في المنطقة المصابة.

-فقدان نطاق حركة المفصل.

-ضعف عام.

-تصلب المفاصل.

-تشنجات العضلات.

س: لماذا تحدث آلام المفاصل؟

ألم المفاصل شائع ويشعر به عادة في اليدين أو القدمين أو الوركين أو الركبتين أو العمود الفقري قد يكون الألم مستمرا أو يمكن أن يأتي ويذهب.

في بعض الأحيان يمكن أن يشعر المفصل بالتيبس أو الألم ويشكو بعض المرضى من الإحساس بالحرق أو الخفقان بالإضافة إلى ذلك، قد يشعر المفصل بالتيبس في الصباح ولكنه يرتخي ويشعر بتحسن مع الحركة والنشاط. ومع ذلك، فإن النشاط المفرط قد يزيد الألم سوءا.

قد يؤثر ألم المفاصل على وظيفة المفصل ، ويمكن أن يحد من قدرة الشخص على أداء المهام الأساسية يمكن أن تؤثر آلام المفاصل الشديدة على نوعية الحياة.

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