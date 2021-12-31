الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
٠٩:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

باحثون: أوروبا تشهد أسوأ تفش لأنفلونزا الطيور على الإطلاق

باحثون: أوروبا تشهد أسوأ تفش لأنفلونزا الطيور على الإطلاق
الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

أفاد معهد أبحاث حكومي ألماني بأن أوروبا تشهد حاليا أسوأ تفش لأنفلونزا الطيور على الإطلاق.

العالم - صحة

وقال المعهد الاتحادي لأبحاث صحة الحيوان الألماني: “إننا نشهد حاليا أسوأ موجة تفش لوباء إنفلونزا الطيور على الإطلاق في ألمانيا وأوروبا”.
ولفت إلى أنه يتم اكتشاف حالات إصابة جديدة يوميا، ولم تعد الإصابات تقتصر على الطيور البرية.
ووفقا للباحثين “لا تلوح نهاية في الأفق- وتتراوح الدول التي تواجه تفشيا لانفلونزا الطيور ما بين فنلندا وجزر فارو وأيرلندا، وما بين روسيا والبرتغال”. كما تم رصد حالات في كندا والهند، وشرق آسيا.
وفي ألمانيا وحدها، تم تسجيل 394 إصابة في طيور برية من بينها بط وإوز وبجع وطيور نورس منذ مطلع أكتوبر وحتى أمس 29 ديسمبر. وتم اكتشاف الحالات بشكل أساسي في مناطق ساحلية.
وأشار معهد أبحاث الحيوان أنه تم تسجيل 46 إصابة في مزارع دواجن بألمانيا.
وذكر المعهد أنه في خلال نفس الفترة تم في أنحاء أوروبا اكتشاف 675 إصابة في الطيور البرية و 534 إصابة في الدواجن.

روابط ذات صلة

الكويت تحظر استيراد الأبقار والطيور الحية من هذه الدول

كوريا الجنوبية تسجل حالة إصابة إضافية بإنفلونزا الطيور شديدة الخطورة

الصين تعلن رصد حالة إصابة بانفلونزا الطيور 'H5N6'

فرنسا تعلن اكتشاف أول بؤرة لإنفلونزا الطيور في مزرعة بشمال البلاد

بؤرة جديدة لإنفلونزا الطيور باليابان وإعدام 40 ألف دجاجة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. رواد مواقع التواصل يراقبون مسار مفاوضات الغاء الحظر في فيينا

الرئيس الجزائري يصادق على البروتوكول المالي مع تونس

غارات سعودية جديدة على محافظتي البيضاء وشبوة في اليمن

في ذكرى استشهاد قادة النصر شاهد.. فنانون إيرانيون يرسمون لوحات فنية لتمثال شهداء محور المقاومة

السعودية والعودة الى لبنان من باب رئاسة الحكومة 

الحكومة الليبية تستغرب احتجاز بعض الوزراء